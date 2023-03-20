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Харлан: Дуже багато країн проти повернення росіян

Вчора 22:18 137 0
Українка поділилася думками про бойкот турнірів, де братимуть участь росіяни
Харлан: Дуже багато країн проти повернення росіян
#Ольга Харлан

Джерело - Суспільне Спорт.

Інші держави мають підтримати Україну в бойкоті турнірів, де братимуть участь росіяни та білоруси.

Про це розповіла Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

"Дуже хотілося щось вже показати, і це були останні змагання, на яких ми можемо себе вільно відчувати. Бо ми не знаємо, що буде далі, не знаємо, чи будемо їздити на змагання, чи ні. Якщо хтось думає, що на нас це ніяк не впливає, це неправда. Можу сказати особисто про себе, на мене це дуже сильно впливає".

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"Дуже багато країн проти такого рішення, провідних країн у світі фехтування. І якщо вони будуть нас підтримувати у нашому рішенні бойкотувати, не фехтувати проти них, то це буде. А якщо ні - буде важче в 10 разів із цим боротися", - сказала Харлан.

Харлан дала цей коментар до ухвалення Федерацією фехтування України рішення про бойкот змагань, де будуть росіяни та білоруси.

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