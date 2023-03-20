На 51-му році життя раптово помер президент Української федерації фігурного катання на ковзанах (УФФК) Михайло Олександрович Макаров.

Про це повідомляє пресслужба УФФК

"Михайло Макаров очолював УФФК з 2016 року, а через два роки його було переобрано на цю посаду. Він став ефективним керівником та менеджером, організував прозору, плідну роботу федерації, вибудував роботу з міжнародними організаціями.

Михайло Макаров з незмінною повагою ставився до всіх членів федерації, спортсменів, тренерів. Нині ми всі сумуємо разом з його родиною, це надзвичайно важка втрата.

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях!", - йдеться в повідомленні.