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Раптово помер президент Української федерації фігурного катання

Сьогодні 14:10 1394 0
Світла пам’ять
Раптово помер президент Української федерації фігурного катання

Джерело - ufsf.com.ua.

На 51-му році життя  раптово помер президент Української федерації фігурного катання на ковзанах (УФФК) Михайло Олександрович Макаров.

Про це повідомляє пресслужба УФФК

"Михайло Макаров очолював УФФК з 2016 року, а через два роки його було переобрано на цю посаду. Він став ефективним керівником та менеджером, організував прозору, плідну роботу федерації, вибудував роботу з міжнародними організаціями. 

Михайло Макаров з незмінною повагою ставився до всіх членів федерації, спортсменів, тренерів. Нині ми всі сумуємо разом з його родиною, це надзвичайно важка втрата. 

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях!", - йдеться в повідомленні.

Раніше помер легендарний рекордсмен за кількістю голів на одному ЧС Фонтен.

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