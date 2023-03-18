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Польща може відмовитись від проведення Кубка світу з фехтування через росіян

Сьогодні 14:18 92 0
Етап Кубка світу у Познані запланований на 21-23 квітня
Польща може відмовитись від проведення Кубка світу з фехтування через росіян

Джерело - Inside the games.

Польща може відмовитись від проведення Кубка світу з жіночої рапіри у Познані через повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Про це повідомив генеральний секретар Польської федерації фехтування Яцек Слупскі

"Тепер ми очікуємо офіційного тлумачення рішень, прийнятих на позачерговому конгресі FIE, щодо визначення нейтральності спортсменів, допущених до змагань. Таке тлумачення необхідне для подання до польських органів влади, які приймають рішення про видачу в’їзних віз".

  Актуально: Німеччина відмовилася проводити етап Кубка світу з фехтування через росію

"Ми підтверджуємо, що готові прийняти етап Кубка світу в Познані, однак будь-яке рішення може бути прийняте лише після отримання відповідних і необхідних роз’яснень від FIE щодо питань, що випливають з рішення позачергового Конгресу. Зважаючи на ці пояснення, Федерація фехтування Польщі не виключає відмови в організації етапу Кубка світу", - сказав Слупскі.

Етап Кубка світу у Познані запланований на 21-23 квітня.

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