Жіноча збірна України вийшла у фінал чемпіонату Європи

Історичний матч для українок

Джерело - Чемпіон.

У півфіналі Євро-2023 з футзалу серед жінок збірна України обіграла команду Угорщини.

Підопічні Олега Шайтанова перемогли з рахунком 2:1 та вперше в історії пробилися до фіналу Євро.

У фіналі українки зіграють проти збірної Іспанї. Матч відбудеться у неділю, 19 березня (початок — о 21.00 за київським часом).

Євро-2023 з футзалу серед жінок

1/2 фіналу, 17 березня

Україна — Угорщина 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 12 Горват, 1:1 - 15 Шульга, 2:1 - 32 Шульга

Україна: Кислова — Шульга, Гриценко, Дубицька, Форсюк (к); Митрофанська, Терех, Дрозд, Титова, Кирильчук, Воловенко, Скибіна, Бабенко, Дятел.

Угорщина: Торма — Фюлеп, Тот, Кращенич, Горват; Харгаш, Салькаї, Фабіан, Фольк, Грубер, Івегеш, Кота, Варга (к), Кох.

Попереджені: Дубицька (29) — Кота (37).