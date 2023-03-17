Жіноча збірна України вийшла у фінал чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
У півфіналі Євро-2023 з футзалу серед жінок збірна України обіграла команду Угорщини.
Підопічні Олега Шайтанова перемогли з рахунком 2:1 та вперше в історії пробилися до фіналу Євро.
У фіналі українки зіграють проти збірної Іспанї. Матч відбудеться у неділю, 19 березня (початок — о 21.00 за київським часом).
Євро-2023 з футзалу серед жінок
1/2 фіналу, 17 березня
Україна — Угорщина 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 12 Горват, 1:1 - 15 Шульга, 2:1 - 32 Шульга
Україна: Кислова — Шульга, Гриценко, Дубицька, Форсюк (к); Митрофанська, Терех, Дрозд, Титова, Кирильчук, Воловенко, Скибіна, Бабенко, Дятел.
Угорщина: Торма — Фюлеп, Тот, Кращенич, Горват; Харгаш, Салькаї, Фабіан, Фольк, Грубер, Івегеш, Кота, Варга (к), Кох.
Попереджені: Дубицька (29) — Кота (37).