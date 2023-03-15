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Збірна України назвала склад на Євро-2023

Сьогодні 16:44 265 0
Турнір стартує 11 квітня
Збірна України назвала склад на Євро-2023

Джерело - suspilne.media.

Збірна України зі спортивної гімнастики назвала склад жіночої команди, що виступить на чемпіонаті Європи в Антальї. 

Про це повідомив головний тренер команди Андрій Береговий у коментарі Суспільне Спорт.

У порівнянні з попереднім Євро-2022 до заявки збірної України увійшли чотири гімнастки. На турнір відправиться абсолютна чемпіонка України - 16-річна Ілона Крупа та 15-річна Анна Лащевська, яка дебютувала у 2023 році на рівні Кубка світу та вже здобула три медалі на етапах у Досі та Баку. Найдосвідченішою спортсменкою складу збірної України буде Єлизавета Губарєва - для 18-річної гімнастки це вже буде четвертий чемпіонат Європи в кар'єрі.

Склад збірної України на Євро зі спортивної гімнастики (жінки)

  • Анна Лащевська
  • Єлизавета Губарєва
  • Ілона Крупа
  • Діана Савельєва

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться з 11 до 16 квітня.

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