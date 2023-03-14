Суд скоротив дискваліфікацію Верняєва через позитивний допінг-тест

Олімпійському чемпіону зі спортивної гімнастики Олегу Верняєву скоротили дискваліфікацію за вживання мельдонію.

Про це повідомив сам спортсмен.

"Я в строю. Це був тривалий процес, під час якого я довів відсутність наміру застосовувати допінг. Суд знизив санкцію вдвічі. Це говорить про те, що суд погодився з моїми доводами та підтвердив те, що мельдоній потрапив в організм не за моєю провиною або недбалістю.

Дякую моїм близьким та друзям за віру та підтримку протягом всього цього часу. І привіт усім, хто так цього не хотів. До зустрічі. Швидше. Вище. Сильніше", - зазначив Верняєв.