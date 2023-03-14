Лондон може отримати Гран-прі Формули-1

У Лондоні хочуть провести міську гонку Формули-1

У Британії хочуть отримати друге Гран-прі та вже подали заявку на проведення перегонів у Лондоні.

Про це повідомляє Motorsport Week.

Траса розташована в східній частині англійської столиці, її протяжність 5,9 км. Оснащена вона плавучими трибунами на 92 тисячі глядачів.

Організатори порівнюють лондонський трек з автодромом імені Жиля Вільнева в Канаді, де постійно проводиться Гран-прі.

З огляду на те, що керівництво Формули-1 хоче розширити пул міських трас, існує імовірність, що Гран-прі Лондона включать до календаря вже у 2026 році.

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