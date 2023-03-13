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Нікольченко: Дерюгіну я не боялася, поважала її як людину

Сьогодні 20:16 94 0
Спортсменка розповіла про роботу з тренеркою
Нікольченко: Дерюгіну я не боялася, поважала її як людину
#Влада Нікольченко

Джерело - Чемпіон.

Українській гімнастці Владі Нікольченко у певних моментах було складно працювати з головним тренером збірної України Іриною Дерюгіною.

Про це сама спортсменка розповіла в інтерв'ю Анні Ребровій.

"Наскільки важко було працювати з Іриною Дерюгіною? Було важко тільки моментами. Відчувала її характер, так само, як і вона - мій. Спочатку, коли була маленькою, як і всі дівчата, дуже боялася її.

Потім я не боялася її, поважала як людину. Вона дійсно велика людина, яка зробила дуже багато для мене. Мені було дуже комфортно з нею. Навіть якщо мені щось не подобається, я могла сказати це їй: "Я тут не згодна, давайте зробимо інакше".

Ірина Дерюгіна завжди нормально реагувала й вислуховувала мене. Мабуть, вона поважала мене за це - я не робитиму якісь речі, не йтиму за всім колективом, як стадо баранів", - сказала Нікольченко.

Нагадаємо українська гімнастка Влада Нікольченко взяла паузу в кар'єрі через низку причин.

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