Українській гімнастці Владі Нікольченко у певних моментах було складно працювати з головним тренером збірної України Іриною Дерюгіною.

Про це сама спортсменка розповіла в інтерв'ю Анні Ребровій.

"Наскільки важко було працювати з Іриною Дерюгіною? Було важко тільки моментами. Відчувала її характер, так само, як і вона - мій. Спочатку, коли була маленькою, як і всі дівчата, дуже боялася її.

Потім я не боялася її, поважала як людину. Вона дійсно велика людина, яка зробила дуже багато для мене. Мені було дуже комфортно з нею. Навіть якщо мені щось не подобається, я могла сказати це їй: "Я тут не згодна, давайте зробимо інакше".

Ірина Дерюгіна завжди нормально реагувала й вислуховувала мене. Мабуть, вона поважала мене за це - я не робитиму якісь речі, не йтиму за всім колективом, як стадо баранів", - сказала Нікольченко.