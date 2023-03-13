Нікольченко: Конфлікти з Дерюгіною - це робочий процес, в якому є розбіжності

Українська гімнастка Влада Нікольченко мала конфлікти з головним тренером збірної України Іриною Дерюгіною.

Про це сама спортсменка розповіла в інтерв'ю Анні Ребровій.

"Чи траплялися конфлікти з Іриною Дерюгіною? Так, траплялися, звісно. Це робочий процес, в якому є розбіжності, не без цього. Щось не поділили, десь я не погодилася, ніхто не захотів іти на компроміс - і були конфлікти.

Хто перший ішов на примирення в цих конфліктах? Я. Були моменти, коли я була не згодна, але жінки, в яких сильний і складний характер - схожі між собою. Але розуміла, що я молодша. Це мій тренер, я її поважаю і маю вибачитися, навіть якщо відчуваю, що все одно маю рацію.

Треба працювати далі, бо це наш спільний результат для нашої країни і ми не можемо сваритися через якісь моменти", - сказала Нікольченко.