Гутцайт: Міжнародна федерація фехтування існує за російські кошти

Росія останні 10 років активно фінансувала Міжнародну федерацію фехтування.

Про це розповів міністр молоді та спорту України, президент НОК України Вадим Гутцайт.

"Це дуже ганебне рішення, яке, на жаль, ми бачили. Я брав участь у голосуванні, виступав, і Ольга Харлан виступала.

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На жаль, африканські, арабські та пострадянські країни підтримали російських і білоруських спортсменів. Я хочу зазначити, щоб всі зрозуміли: останні десять років Міжнародна федерація фехтування існує за російські кошти.

Президентом є Алішер Усманов - він не повністю пішов з Федерації, а тимчасово. Там все контролюється росіянами, які повністю підготували це рішення. Ми вже відчували, що це буде відбуватися, тому що в листопаді був позачерговий конгрес, на якому вони перенесли це рішення на березень.

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І зараз, коли вони почули від МОК, від Томаса Баха, що розпочато консультації щодо повернення російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором...

Впевнений, це був меседж для Федерації фехтування, щоб вони почали діяти і домовлятися з країнами, яким взагалі байдуже фехтування, тому що в Африці та арабському світі його практично немає.

Ми побачили єдність європейських країн, США нас підтримали. Але, на жаль, країн з Африки та Азії більше, тому починаючи з квітня місяця на фехтувальних доріжках можуть з'явитися росіяни та білоруси", - сказав Гутцайт.