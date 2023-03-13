Під Бахмутом загинув український легкоатлет

Під Бахмутом загинув український стрибун у висоту Роман Поліщук.

Про це повідомляє федерація легкої атлетики України.

Вихованець Ірини Пустовойт (тренер Юлії Левченко та Ірини Геращенко) загинув декілька днів тому.

"Жахливі втрати, болісні втрати. Наша задача їх не допускати. Вшануємо пам’ять героя і будемо якомога регулярніше донатити ЗСУ. Бо якщо не вони, то ніхто.

Слава герою. Слава Україні. Помстимося", - йдеться в повідомленні.