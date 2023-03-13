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Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими

Сьогодні 14:53 1940 0
Народна депутатка України Ольга Саладуха повідомила про повернення спортсмена з полону
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими
#Ольга Саладуха

Джерело - Чемпіон.

Український легкоатлет Дмитро Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими.

Про це повідомила народна депутатка України Ольга Саладуха.

"Важливо й далі визволяти українських спортсменів-військовополонених. І робити це треба якнайшвидше. Адже вони піддаються неймовірним фізичним та моральним тортурам. Наш ворог відверто плює на Женевську конвенцію і кожен день проведений в полоні – це величезне випробування для кожного полоненого".

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"Визволяючи спортсменів, ми не лише повертаємо рідним їхніх синів, братів, батьків та чоловіків. Ми повертаємо українському спорту надію на відродження і розвиток після перемоги", - написала Саладуха.

Дмитро Вітковський - призер Чемпіонатів і Кубків України серед молоді та дорослих на дистанціях 60, 100, 200 метрів та в естафетах, учасник Чемпіонатів Європи.

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