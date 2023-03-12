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Українка Амеліна перемогла в США на турнірі Шварценеггера

Сьогодні 18:28 193 0
Також українка стала срібною призеркою чемпіонату, який був започаткований Арнольдом Шварценеггером
Українка Амеліна перемогла в США на турнірі Шварценеггера

Джерело - Чемпіон.

За воєнними подіями останнього року поза увагою лишається мирне життя, яке існує і підтримує всіх українців на шляху до перемоги.

Так, фактично непоміченою лишилася перемога українки Анни Амеліної на Всесвітньому чемпіонаті з бодибілдингу серед аматорів, що відбувся на початку березня у Колумбусі, штат Огайо. Анна стала срібною призеркою чемпіонату, який був започаткований Арнольдом Шварценеггером.

Це не перша перемога колишньої харків’янки, яка зараз проживає у США. Минулого року вона посіла перше місце на чемпіонаті з бодибілдингу штату Індіана в класі "Бікіні". Анна Амеліна й надалі планує брати участь у різноманітних міжнародних чемпіонатах і продовжувати спортивну кар’єру, адже впевнена, що може досягнути ще кращих результатів! І мотивувати своїм прикладом інших людей займатися спортом та вести здоровий спосіб життя. Крім цього, спортсменка своїми виступами і перемогами популяризує Україну, переконує, що українкам під силу будь-які висоти і цілі.

Спорт у житті Анни – це лише невелика частина її світу, адже вона ще й успішна бізнес-вумен, досвідчена професіоналка та експертка, мати трьох дітей. З початком повномасштабної війни в Україні Анна Амеліна стала волонтером і активно допомагає ЗСУ, а також біженцям, що зараз перебувають у Сполучених Штатах. Крім організації гуманітарної допомоги, Анна виступає бізнес-експерткою та ділиться своїм досвідом із відкриття та ведення бізнесу у США з тими, хто був змушений бігти від війни в Україні й зараз вимушений починати життя з нуля у незнайомій країні.

Приклад Анни ще раз підтверджує, що внести свій вклад у перемогу може кожен на своєму місці. Маленькі кроки дуже дієві й підтримують наших захисників на фронті. А Україна лишається у наших серцях назавжди.

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