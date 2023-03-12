Чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов (27-0) має плани з'їздити до військових.

Про це українець розповів Телеканалу ДОМ.

"Підтримка була шалена. Я бачив, що дехто робив відео, теж підтримку якусь. Дуже приємно, що це навіть військові роблять. Воно якось заряджало, давало дуже багато енергії. Зараз у планах з'їздити до хлопців. Поки не можу сказати конкретно до кого, куди. Але вже потроху планую. Думаю, що десь через тиждень-два поїду", - сказав Амосов.