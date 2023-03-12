Головне
Динамо здолало СК Дніпро-1 у 17 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 816
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 16:24 7191
Шахтар на виїзді переміг Кривбас та очолив турнірну таблицю УПЛ
Сьогодні 15:53 401
Ворскла зіграла внічию з Вересом у 17 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 264
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань серед молоді
Сьогодні 13:54 294
Двалішвілі: Слава Україні, слава Грузії, слава волі
Сьогодні 12:58 422
Українець Кохан виборов золото Кубка Європи в метанні молота
Сьогодні 11:39 390
Приберіть Мудрика звідси: фани Челсі знову незадоволені грою українця в матчі АПЛ
Сьогодні 11:31 1807
Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями?
Сьогодні 10:30 1356
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Сьогодні 10:25 8338
Прямі трансляції

Амосов: Зараз у планах з'їздити до військових

Сьогодні 16:37 162 0
Українець розповів про підтримку від військових
Амосов: Зараз у планах з'їздити до військових
#Ярослав Амосов

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов (27-0) має плани з'їздити до військових.

Про це українець розповів Телеканалу ДОМ.

"Підтримка була шалена. Я бачив, що дехто робив відео, теж підтримку якусь. Дуже приємно, що це навіть військові роблять. Воно якось заряджало, давало дуже багато енергії. Зараз у планах з'їздити до хлопців. Поки не можу сказати конкретно до кого, куди. Але вже потроху планую. Думаю, що десь через тиждень-два поїду", - сказав Амосов.

  Актуально: Амосов піднявся на 3 місце в рейтингу P4P від Bellator

Раніше Ярослав Амосов (27-0) назвав ім'я свого наступного суперника.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 7191
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО 14444
Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства 2638
Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221 Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221 2940 1
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Естерсунді 3072
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 8338
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 53064
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22114
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 963
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 33448 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 42697
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23407