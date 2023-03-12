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Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221

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Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221
#Мераб Двалішвілі

Джерело - Чемпіон.

В американському Парадайзі (штат Невада) головному бою турніру зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 221 Мераб Двалішвілі з Грузії декласував Петра Яна з росії (50–45, 50–45, 50–45).

Після бою Двалішвілі під час інтерв'ю закричав: Слава Грузії, Слава Україні!

Мераб Двалішвілі: "Дякую всім грузинам, які приїхали сюди. Нас лише 5 мільйонів, але ми сильні. І я проти війни. Слава Україні! Слава Грузії! Слава свободі! Нам потрібна лише свобода. Ні війні! Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну. Ні війні! Я проти війни".

Результати UFC Fight Night 221:

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