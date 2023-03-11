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Збірна України знову поступилась Австрії у відборі ЧЄ-2024

Сьогодні 23:24 166 0
Збірна України зіграла другий матч з Австрією за дві доби
Збірна України знову поступилась Австрії у відборі ЧЄ-2024

Джерело - Чемпіон.

У рамках четвертого туру третього етапу кваліфікації збірна України знову поступилась Австрії.

Поєдинок завершився з рахунком 28:31.

За два тури до завершення відбору Австрія гарантувала собі вихід до фінальної частини Євро-2024.

Два останні тури відбору на Євро-2024 відбудуться наприкінці квітня. 26 квітня Україна зіграє в гостях проти Фарерських островів, а 30 квітня прийме Румунію.

Євро-2024 - Кваліфікація

4 тур, 11  березня

Австрія – Україна 31:28 (11:14)

Австрія: Айхбергер, Білик, Бозович, Вагнер, Вебер, Гербургер, Гутечек, Дамбек, Живкович, Кайпер, Катич, Кофлер, Ластро, Місковец, Міттендорфер, Фріммель.

Україна: Комок, Акіменко, Артеменко, Горига, Бурзак, Глушак, Горига, Горовий, Денисов, Жук, Ільченко, Кубатко, Міноцький, Терехов, Тільте, Турченко, Тютюнник.

Нагадаємо, поточну кваліфікацію українці розпочали з перемоги над Фарерськими островами (29:25) та поразки від Румунії (26:34) в жовтні та від Австрії у березні.

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