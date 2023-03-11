Амосов назвав ім'я наступного суперника

Український чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов (27-0) назвав ім'я свого наступного суперника.

Про це боєць розповів в інтерв'ю телеканалу ДОМ.

"Гадаю, моїм наступним суперником стане Джейсон Джексон, тому що він перший в рейтингу.

Мабуть, я б хотів повернутись в октагон десь у вересні. От мені чомусь так здається, що вересень – це найбльш вдалий місяць. Думаю, півроку до бою достатньо. Зараз я наберу трошки ваги, потім буду її скидати потрошки", – сказав Амосов.