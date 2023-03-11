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Амосов назвав ім'я наступного суперника

Сьогодні 22:40 109 0
Ярослав Амосов прокоментував своє повернення в октагон
Амосов назвав ім'я наступного суперника
#Ярослав Амосов

Джерело - Чемпіон.

Український чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов (27-0) назвав ім'я свого наступного суперника.

Про це боєць розповів в інтерв'ю телеканалу ДОМ.

"Гадаю, моїм наступним суперником стане Джейсон Джексон, тому що він перший в рейтингу.

Мабуть, я б хотів повернутись в октагон десь у вересні. От мені чомусь так здається, що вересень – це найбльш вдалий місяць. Думаю, півроку до бою достатньо. Зараз я наберу трошки ваги, потім буду її скидати потрошки", – сказав Амосов.

Раніше Амосов піднявся на 3 місце в рейтингу P4P від Bellator.

Нагадаємо, в останньому бою українець переміг Сторлі.

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