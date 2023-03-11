Шиффрін побила легендарний рекорд Стенмарка

Рекорд тримався 34 роки

Джерело - Чемпіон.

Американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін здобула золоту нагороду в дисципліні слалом на етапі Кубка світу у шведському Оре.

Ця перемога стала для американки 87 на етапах Кубка світу. Шиффрін повторила легендарний рекорд шведа Інгемара Стенмарка на рахунку якого було 86 перемог на етапах Кубка світу.

Гірськолижний спорт - Кубок світу

Оре, Швеція

Слалом, Жінки

11 березня

1. Мікаела Шиффрін (США) - 1.41,77.

2. Венді Гольденер (Швейцарія) + 0,92

3. Анна Свенн-Ларссон (Швеція) + 0,95.

Відзначимо, що рекорд Стенмарка тримався майже 34 роки. Останню у кар'єрі перемогу на етапах Кубка світу він здобув 19 лютого 1989 року.