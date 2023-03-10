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Харлан: Рішення Міжнародної федерації фехтування змушує мене повірити, що справедливого світу немає

Вчора 23:26 288 0
Українка прокоментувала рішення Міжнародної федерації фехтування допустити росіян до змагань
Харлан: Рішення Міжнародної федерації фехтування змушує мене повірити, що справедливого світу немає
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан відчуває гнів після рішення конгресу Міжнародної федерації фехтування дозволити росіянам та білорусам змагатися на змаганнях.

Про це вона написала у Фейсбуці.

"Розчарування... Гнів... Несправедливість... Ось що я зараз відчуваю. Рішення конгресу Міжнародної федерації фехтування дозволити руZZяну та білоруZяну змагатися на всіх змаганнях під час жорстокої війни на моїй батьківщині Україна змушує мене впасти. Це змушує мене повірити, що кращого і справедливого світу немає".

  Харлан: Вже оголосили про покарання за відомву фехтувати з росіянами

"У нас була і досі є підтримка, яка розуміє, де правильно, а де неправильно, де справжнє світло, а де низька темрява. І ми глибоко вдячні всім нашим друзям та людям, які залишаються з нами весь цей поганий час. Але, на жаль, деякі люди ніяк не можуть поставити себе на вашу позицію. Вони просто не хочуть, бо їм це боляче і непотрібно. Тому що вони шукають хибну думку "Спортсмени не несуть відповідальності", "Спорт поза політикою", "Ми всі сім'я і маємо жити в мирі" для їх егоїстичних цілей".

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"Ця думка руйнується в той момент, коли на ваш будинок, на вашу землю падають бомби, коли вам доводиться жити в бомбосховищах, коли ви повинні вийти на передову і захистити свою сім'ю від вбивств, яка хоче зруйнувати ваше життя і багато чого, що навіть прийшов у твоїх кошмарах. Ці люди ніколи не зрозуміють, поки це не станеться з ними".

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"Ми завжди будемо залишатися заради справедливості. Ми завжди будемо сильними. Тому що ми знаємо правду. І колись це буде світло і перемога. І можливо колись я знову повірю в кращий світ. Слава Україні!", - написала Харлан.

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