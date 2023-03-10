Харлан: Вже оголосили про покарання за відомву фехтувати з росіянами

Українка прокоментувала доступ росіян до змагань

Джерело - Суспільне Спорт.

Міжнародна федерація фехтування підготувала покарання для спортсменів, які відмовляться фехтувати зі спортсменами з росії.

Про це заявила фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан

"Я можу сказати, що це все було заздалегідь продумано. На мою думку, що це рішення було сплановано давно, і вони знали як це зробити. Міжнародна федерація фехтування буде робити все можливе, щоб представники росії та білорусі їздили на змагання. Будуть міняти місця проведення, якщо ці фехтувальники не можуть туди поїхати".

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"Якщо хтось не захоче з ними фехтувати або влаштовуватимуть бойкот, то вже оголосили про покарання за кодексом. Я не знаю, що робити. Я хочу їздити на змагання та жити своє життя, фехтувати, але якщо так, не розумію, що робити. Я винесла з сьогоднішньої події, що країни, які не знають взагалі, що таке фехтування, тобто вони за 4 роки були може на один змаганнях, мають право голосу".

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