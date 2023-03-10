Шиффрін повторила легендарний рекорд Стенмарка, вигравши черговий етап КС

Шиффрін достроково забезпечила собі Малий Кубок світу у гіганті

Джерело - Чемпіон.

Гірськолижниця Мікаела Шиффрін здобула золоту нагороду в дисципліні слалом-гігант на етапі Кубка світу у шведському Оре.

Ця перемога стала для американки 86-у на етапах Кубка світу. Шиффрін повторила легендарний рекорд шведа Інгемара Стенмарка.

Завтра, 11 березня, на етапі в Оре відбудеться слалом - у разі перемоги Шиффрін належатиме одноосібний рекорд.

Шиффрін достроково забезпечила собі Малий Кубок світу у гіганті та повторила рекорд за числом тріумфів у гіганті серед жінок - 20.

Раніше вона випередила свою легендарну співвітчизницю Ліндсі Вонн та стала одноосібним рекордсменом жіночого Кубка світу за цим показником.