Шиффрін повторила легендарний рекорд Стенмарка, вигравши черговий етап КС

Джерело - Чемпіон.
Гірськолижниця Мікаела Шиффрін здобула золоту нагороду в дисципліні слалом-гігант на етапі Кубка світу у шведському Оре.
Ця перемога стала для американки 86-у на етапах Кубка світу. Шиффрін повторила легендарний рекорд шведа Інгемара Стенмарка.
Завтра, 11 березня, на етапі в Оре відбудеться слалом - у разі перемоги Шиффрін належатиме одноосібний рекорд.
Шиффрін достроково забезпечила собі Малий Кубок світу у гіганті та повторила рекорд за числом тріумфів у гіганті серед жінок - 20.
Раніше вона випередила свою легендарну співвітчизницю Ліндсі Вонн та стала одноосібним рекордсменом жіночого Кубка світу за цим показником.