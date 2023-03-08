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Федерація фехтування України закликала не допустити повернення росіян

Сьогодні 12:19 163 0
ФФУ написала відкритого листа до інших національних федерацій
Федерація фехтування України закликала не допустити повернення росіян

Джерело - Чемпіон.

Федерація фехтування України написала відкритого листа, у якого звернулась до інших національних федерацій та членів Міжнародної федерації фехтування із закликом не допустити повернення спортсменів з росії та білорусі до міжнародних змагань.

Про це повідомляє пресслужба ФФУ.

"Щодня від бойових дій та обстрілів гинуть українці, зокрема наші спортсмени. Загинуло вже 244 спортсменів та тренерів. Загинув батько олімпійської чемпіонки Олени Хомрової — Микола Хомровий, фехтувальник інваспорту Володимир Мотельчук. 35 спортсменів знаходяться в полоні, велика кількість пораненинх".

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"Злочинна агресія активно підтримується російськими та білоруськими атлетами. Фехтувальник, президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков відверто підтримує агресію, висловлюючись, воювати проти України - честь для російських спортсменів".

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"Російська Федерація віроломно порушила резолюції про олімпійське перемир'я, які були прийняті Генеральною Асамблеєю ООН. Під час Паралімпіади в Пекіні 24 лютого 2022 року за підтримки Білорусі розпочала широкомасштабне вторгнення на територію нашої Батьківщини та досі веде війну на знищення українського народу".

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"З огляду на викладене, Федерація фехтування України звертається до Вас із закликом не допустити дозволу на участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, у тому числі нейтральному, до закінчення цієї злочинної війни та повного виведення російських військ з України", - йдеться у листі.

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