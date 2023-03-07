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Швейцарського легкоатлета дискваліфікували на Євро через три поспіль фальстарти

Сьогодні 19:25 354 0
До чого тут автоматична система виявлення фальстартів у легкоатлетів
Швейцарського легкоатлета дискваліфікували на Євро через три поспіль фальстарти

Джерело - Суспільне Спорт.

Швейцарець Енріко Ґюнтерт отримав дискваліфікацію на чемпіонат Європи з легкої атлетики через безпрецедентні три поспіль фальстарти.

Про це повідомляє SVT Sport.

Легкоатлет проводив у Стамбулі свій перший великий міжнародний турнір у кар'єрі - чемпіонат Європи в приміщенні. 25-річний легкоатлет стартував у бігу на 60 метрів, проте так і не дістався фінішу змагань.

Оновивши особистий рекорд на 60-метрівці у швейцарському Санкт-Галлені в лютому (6.62 секунди), Ґюнтерт розпочинав континентальну першість з кваліфікаційного забігу. У підсумку атлету довелося двічі повертатися на дистанцію, на якій він припустився одразу кількох технічних помилок та був дискваліфікований з турніру за курйозних обставин.

У першому відбірковому забігу в Ґюнтерта зафіксували фальстарт - організатори визначили, що той почав рух на 0.003 секунди раніше за постріл. Швейцарця дискваліфікували, після чого решта учасників пробігла дистанцію без нього.

Утім, збірна Швейцарії подала апеляцію на рішення суддів. Після перегляду епізоду Ґюнтерту дозволили перебігти спробу - він мав виходити на дистанцію один.

Енріко стартував удруге - та знову почув сповіщення про технічну помилку. Судді в Стамбулі визначили, що цього разу в помилці був винен не сам легкоатлет. Йому надали можливість стартувати втретє, аби кваліфікуватися до півфіналу.

Третя спроба - третій сигнал про фальстарт у швейцарця. Цього разу в нього зафіксували передчасне вибігання за 0.262 секунди до пострілу.

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