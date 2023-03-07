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Став відомий склад України на Кубок Європи з метальних дисциплін

Сьогодні 15:38 229 0
Визначився склад збірної України на Кубок Європи
Став відомий склад України на Кубок Європи з метальних дисциплін

Джерело - suspilne.media.

18 спортсменів представлятимуть Україну на  щорічному розіграші Кубка Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін у португальській Лейрії.

До заявки України потрапив новий бронзовий призер Євро зі штовхання ядра в приміщенні Роман Кокошко, володарі найкращих результатів чемпіонату України Артур Фельфнер (метання списа) та Михайло Кохан (метання молота) та бронзова призерка Кубка Європи 2019 року Ірина Климець (метання молота), серед інших.

Склад України на Кубок Європи з метальних дисциплін:

Чоловіки:

Штовхання ядра: Роман Кокошко, Ігор Мусієнко
Штовхання ядра U23: Станіслав Чирва
Метання диска: Олексій Кирилін
Метання молота: Михайло Гаврилюк
Метання молота U23: Михайло Кохан
Метання списа: Микола Калюш
Метання списа U23: Артур Фельфнер
Метання диска U23: Михайло Брудін

Жінки:

Штовхання ядра: Софія Ромасюк
Штовхання ядра U23: Марія Ларіна
Метання диска: Карина Авраменко
Метання диска U23: Марія Стрілець
Метання молота: Ірина Климець, Олена Хамаза
Метання молота U23: Валерія Іваненко-Кириліна
Метання списа: Ганна Гацько
Метання списа U23: Еріка Лукач

На турнірі визначатимуть переможців дорослих та молодіжних (вікова категорія — до 23 років) дисциплін. На кожному з рівнів розіграють по вісім комплектів нагород серед чоловіків та жінок. Змагання у Лейрії відбудуться 11-12 березня. 

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