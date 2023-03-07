Став відомий склад України на Кубок Європи з метальних дисциплін

Джерело - suspilne.media.
18 спортсменів представлятимуть Україну на щорічному розіграші Кубка Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін у португальській Лейрії.
До заявки України потрапив новий бронзовий призер Євро зі штовхання ядра в приміщенні Роман Кокошко, володарі найкращих результатів чемпіонату України Артур Фельфнер (метання списа) та Михайло Кохан (метання молота) та бронзова призерка Кубка Європи 2019 року Ірина Климець (метання молота), серед інших.
Склад України на Кубок Європи з метальних дисциплін:
Чоловіки:
Жінки:
На турнірі визначатимуть переможців дорослих та молодіжних (вікова категорія — до 23 років) дисциплін. На кожному з рівнів розіграють по вісім комплектів нагород серед чоловіків та жінок. Змагання у Лейрії відбудуться 11-12 березня.