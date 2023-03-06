Головне
Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Англії
Сьогодні 14:14 1198
Ковалець визнаний найкращим тренером 16-го туру УПЛ
Сьогодні 21:52 127
Аль-Айн Реброва вийшов до півфіналу Кубка ОАЕ
Сьогодні 21:15 627
Бражко - найкращий гравець 16-го туру УПЛ
Сьогодні 19:54 215
Баварія - ПСЖ: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 19:11 505
Неймар достроково завершив сезон через пошкодження
Сьогодні 19:10 336
Коноплянка повертається до збірної України на матч з Англією – у 2012-му він забив на Вемблі супергол саме після пасу Ротаня – ВІДЕО
Сьогодні 18:03 696
Челсі - Боруссія: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 17:52 784
Ребров консультував Ротаня щодо вибору складу збірної України
Сьогодні 17:48 1017
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 16:07 1508
Прямі трансляції

Леклеру загрожує штраф на наступному етапі Формули-1

Сьогодні 21:59 413 0
Пілот Феррарі зіткнувся з технічними проблемами
Леклеру загрожує штраф на наступному етапі Формули-1
#Ferrari, #Формула 1, #Шарль Леклер, #Гран-прі Бахрейну

Джерело - Formu1a.uno.

Схід пілота Формули-1 Шарля Леклера на Гран-прі Бахрейну може бути пов’язаний із несправністю батареї та блоку електроніки.

Про це повідомляє Formu1a.uno.

Це компоненти замінили на боліді Шарля перед стартом Гран-прі. Якщо команда знову їх змінить, Леклеру загрожує штраф.

Якщо замінять один із компонентів, Шарль опуститься на 10 позицій у стартовій решітці. Якщо замінять обидва компоненти, він опиниться у хвості пелотону.

Наступний Гран-прі відбудеться у Саудівській Аравії 17-19 березня.

На Гран-прі Бахрейну Окон повторив рекорд Мальдонадо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стала відома зарплата Коноплянки у Краковії Стала відома зарплата Коноплянки у Краковії 2962
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України 45163
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер 4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер 2296 1
Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 6866
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні 6974
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 273402
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14158 3
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10214 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 27598
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 65916
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 3868
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44156