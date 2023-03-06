Леклеру загрожує штраф на наступному етапі Формули-1

Пілот Феррарі зіткнувся з технічними проблемами

Схід пілота Формули-1 Шарля Леклера на Гран-прі Бахрейну може бути пов’язаний із несправністю батареї та блоку електроніки.

Про це повідомляє Formu1a.uno.

Це компоненти замінили на боліді Шарля перед стартом Гран-прі. Якщо команда знову їх змінить, Леклеру загрожує штраф.

Якщо замінять один із компонентів, Шарль опуститься на 10 позицій у стартовій решітці. Якщо замінять обидва компоненти, він опиниться у хвості пелотону.

Наступний Гран-прі відбудеться у Саудівській Аравії 17-19 березня.

На Гран-прі Бахрейну Окон повторив рекорд Мальдонадо.