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Окон повторив рекорд Мальдонадо за кількістю штрафів в одній гонці Ф-1

Сьогодні 18:01 264 0
Стюарди винесли Окону всі три вердикти протягом 22 хвилин
Окон повторив рекорд Мальдонадо за кількістю штрафів в одній гонці Ф-1
#Альпін, #Окон, #Формула 1

Джерело - Sky Sports.

Пілот Альпін Естебан Окон отримав три штрафи під час Гран-прі Бахрейну.

Про це повідомляє Sky Sports.

Це повторення рекорду Формули-1 з кількості покарань за одну гонку. Раніше три штрафи за один заїзд отримав Пастор Мальдонадо на Гран-прі Угорщини 2015 року.

Стюарди винесли Окону всі три вердикти протягом 22 хвилин.

Естебана покарали за некоректне положення боліда на старті, за неправильне відбуття штрафу та за перевищення швидкості на піт-лейн.

Варто зазначити, що Ферстаппен виграв першу гонку в новому сезоні Формули-1.

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