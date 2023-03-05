Медалі здобули дві українки

Джерело - Чемпіон.

5 березня у Стамбулі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні українка Ярослава Магічих здобула золоту медаль у жіночих стрибках у висоту.

Результат Ярослави - 1.98 м. Срібну медаль здобула нідерландка Бріт Верман (1.96 м), повторивши національний рекорд.

Українка Катерина Табашник із першої спроби взяла висоту 1.94 м, що дозволило їй здобути бронзову нагороду. Це перша медаль Катерини на континентальній першості.

Юлія Левченко також взяла висоту 1.94 м, але лише з третьої спроби. Саме це й не дозволило їй боротися за медалі.

Чемпіонат Європи

Стамбул, Туреччина

Стрибки у висоту

Жінки, фінал

5 березня

Ярослава Магучіх 1.98 м Брітт Веерман 1.96 м Катерина Табашник 1.94 м Ангеліна Топич 1.94 м Юлія Левченко 1.94 м

В України на чемпіонаті Європи це вже 2-а та 3-я здобуті медалі. Раніше Роман Кокошко завоював бронзову медаль у секторі в штовханні ядра.