Кокошко: Просто зірвало дах

Штовхальник ядра Роман Кокошко зміг реалізувати весь свій потенціал на чемпіонаті Європи у Стамбулі.

Про це розповів сам спортсмен.

"Коли зрозумів, що це поштовх на "бронзу"? Коли побачив результат. Якщо все правильно зробити, то так виходить, що ми запам'ятовуємо початок, як робимо рух. Тільки початок на автоматі робиться настільки швидко, що його майже проконтролювати нереально. Просто у голові напрацьовано, його потрібно реалізувати. Фінал я взагалі не пам'ятаю, головне - потрібно було встояти. Чесно - не розумів, скільки [штовхнув]. Я реаліст - потрібно було дістати третього. Розумів, що за 21 метр [штовхнув], але коли побачив 21.84 м - просто зірвало дах.

Чесно кажучи, скільки давав інтерв'ю - завжди казав, що мало штовхаю цим рухом. У нас два види: лінійний мах та круговий. З кругового я штовхаю третій рік, з 2020 року почав зі своїм тренером. А вже з кожним роком я набирався більше й більше досвіду і реалізовувався. Намагався все далі та далі. Національний рекорд - такий подарунок. У такий час стати найкращим у своїй країні - для мене особисто це багато чого означає", - розповів Кокошко.