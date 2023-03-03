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Марусяк оновив рекорд України на чемпіонаті світу зі стрибків з трампліна

Сьогодні 21:52 104 0
Українець фінішував у топ-30
Марусяк оновив рекорд України на чемпіонаті світу зі стрибків з трампліна
#Євген Марусяк

Джерело - suspilne.media.

Український стрибун з трампліна Євген Марусяк вдруге поспіль фінішував у топ-30 на рівні чемпіонату світу.

До фіналу Марусяк відібрався з 29-м результатом. І зміг у ньому виступити ще краще та встановити другий рекорд України: 22-річний спортсмен стрибнув на 125 метра та заробив за свою спробу 114.4 очки.

У підсумку Марусяк посів 27-е місце у фіналі - другий національний рекорд на чемпіонатах світу. Попередній найкращий результат на великому трампліні належав Володимиру Бощуку - 28-е місце на ЧС-2009.

Відтепер Марусякові належать обидва національні рекорди на чемпіонатах світу. Також він є єдиним українцем в історії, що має одразу два результати у топ-30, причому зробив це на різних трамплінах.

Раніше Марусяк тріумфував на етапі Континентального Кубка у Німеччині.

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