На чемпіонаті Європи побили світовий рекорд Добринської

Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Юлія Лобан стала 12-ю на турнірі з жіночого п'ятиборства на чемпіонаті Європи у Стамбулі.
Перше місце на турнірі посіла дворазова олімпійська чемпіонка, бельгійка Нафіссату Тіам. Її 5055 очок стали новим світовим рекордом та перевершили попередній історичний показник українки Наталії Добринської (5013).
Результати Юлії Лобан:
- 60 м: 8.56 секунди — 1004 очки (11-й результат)
- Стрибки у висоту: 1.77 метра — 941 очко (6-й результат)
- Штовхання ядра: 14.51 метра — 828 очок (3-й результат)
- Стрибки у довжину: 5.38 метра — 665 очок (12-й результат)
- 800 м: 2:33.25 хвилини — 653 очки (12-й результат)
З такими результатами Лобан замкнула загальний залік з 12 спортсменок, що пройшли всі дисципліни на турнірі.
Чемпіонат Європи
Стамбул, Туреччина
П’ятиборство, Жінки
03 березня
1. Нафіссату Тіам (Бельгія) - 5055
2. Адріанна Сулек (Польща) - 5014
3. Нур Відтс (Бельгія) - 4823
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12. Юлія Лобан (Україна) - 4091