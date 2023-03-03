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На чемпіонаті Європи побили світовий рекорд Добринської

Сьогодні 20:54 360 0
Українська легкоатлетка Юлія Лобан показала 12-й результат
На чемпіонаті Європи побили світовий рекорд Добринської
#Юлія Лобан

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Юлія Лобан стала 12-ю на турнірі з жіночого п'ятиборства на чемпіонаті Європи у Стамбулі.

Перше місце на турнірі посіла дворазова олімпійська чемпіонка, бельгійка Нафіссату Тіам. Її 5055 очок стали новим світовим рекордом та перевершили попередній історичний показник українки Наталії Добринської (5013).

Результати Юлії Лобан:

  • 60 м: 8.56 секунди — 1004 очки (11-й результат)
  • Стрибки у висоту: 1.77 метра — 941 очко (6-й результат)
  • Штовхання ядра: 14.51 метра — 828 очок (3-й результат)
  • Стрибки у довжину: 5.38 метра — 665 очок (12-й результат)
  • 800 м: 2:33.25 хвилини — 653 очки (12-й результат)

З такими результатами Лобан замкнула загальний залік з 12 спортсменок, що пройшли всі дисципліни на турнірі.

Чемпіонат Європи
Стамбул, Туреччина
П’ятиборство, Жінки
03 березня
1. Нафіссату Тіам (Бельгія) - 5055
2. Адріанна Сулек (Польща) - 5014
3. Нур Відтс (Бельгія) - 4823
....
12. Юлія Лобан (Україна) - 4091
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