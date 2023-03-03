Головне
Сім найяскравіших перемог українського біатлону
Вчора 21:08 6160
Барселона переграла Реал у Кубку Іспанії
Вчора 23:56 1224
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Вчора 23:17 7024
Став відомий склад збірної України на спринт Кубка світу
Вчора 20:43 1629
Зінченко номінований на звання найкращого гравця Арсенала
Вчора 20:15 2081
Магучіх, Левченко та Табашник пройшли у фінал чемпіонату Європи
Вчора 19:42 1722
Аль-Айн Реброва здобув шосту перемогу у чемпіонаті ОАЕ
Вчора 19:28 7930
Кривбас хоче грати домашні матчі у Кривому Розі
Вчора 19:10 1473
Металіст підписав вихованця Динамо
Вчора 18:55 1513
Син Роналдінью перейшов у Барселону
Вчора 18:30 1730
Прямі трансляції

В Україні створено унікальний банк зберігання крові протягом десятиліть

Сьогодні 07:58 120 0
В Україні створено унікальний банк зберігання крові протягом десятиліть

Джерело - Чемпіон.

2 березня в Києві офіційно відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові. Це дозволить зберігати її до 30 років. Проєкт реалізовано в партнерстві Міністерства охорони здоровʼя України,  Parimatch Ukraine та Київської міської державної адміністрації.

Під час повномасштабного вторгнення в Україні потреба у донорах крові збільшилась в кілька разів. Окрім недостатньої кількості донорів рідкісних груп, постійно існувала додаткова проблема її збереження і транспортування. Завдяки проєкту Смілива кров в країні вперше з'явився Банк зберігання крові десятиліттями, а отже і логістики за надскладних умов.

Завдяки проєкту Смілива кров лікарі зможуть рятувати життя тисяч пацієнтів і військових з великими втратами крові або рідкісними групами. Інноваційність проєкту у трьох складових: 

  • відтепер в країні зможуть заморожувати та зберігати рідкісні групи крові;
  • кров зможе зберігатися протягом десятиріч;
  • стане можливою оперативна логістика за найскладніших умов, наприклад у місця бойових дій для рятування постраждалих військових і цивільних.

Кров за спеціальною технологією змішується з певними компонентами та відправляється в холодильники, також спеціальні, де і може зберігатися до 25-30 років. Усе обладнання - американське, яке наш стратегічний партнер почав розробляти ще під час В'єтнамської війни.

"Раніше еритроцити — надважливий компонент крові, могли зберігати трохи понад місяць — максимум 42 доби. Банк крові дозволить подовжити життя еритроцитів до 30 років. Сьогодні в нас вже працює новітнє спеціальне обладнання, яке може зберігати еритроцити за температури від -80°C та нижче, а також дозволяє заморожувати та розморожувати компоненти крові. Дякуємо, що  Parimatch долучається до проєктів з підтримки медицини, це своєю чергою врятує тисячі життів", - сказав в.о. директора міського Центру крові Віталій Демський.

Презентація унікально банку крові викликала чималий інтерес у відомих в Україні людей, а ексдиректор телеканалів Футбол Олександр Денисов долучився до донорства. Також подію відвідали боксер Денис Берінчик, журналісти Ігор Циганик, Олександр Гливинський, Михайло Співаковський і відомий блогер Петро Бампер.

Бути донором крові – це можливість долучитися до порятунку тисяч людей. Особливо важливою стала роль донорів зараз, коли щодня велика кількість людей стає жертвами військової агресії росії. Донором може стати кожна здорова людина віком від 18 років без протипоказань за посиланням.

Проєкт Смілива кров реалізовано на базі Київського міського центру крові за адресою м. Київ, вул. Максима Берлинського, 12.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 7024
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 21068 1
Переговори між Усиком та Ф'юрі зайшли в глухий кут Переговори між Усиком та Ф'юрі зайшли в глухий кут 5020 1
Аль-Айн Реброва здобув шосту перемогу у чемпіонаті ОАЕ Аль-Айн Реброва здобув шосту перемогу у чемпіонаті ОАЕ 7930
Сім найяскравіших перемог українського біатлону Сім найяскравіших перемог українського біатлону 6160
Бріггс назвав найскладнішого суперника для Ф'юрі Бріггс назвав найскладнішого суперника для Ф'юрі 4720
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 255597 4
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 5754 2
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11390
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24181
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 22583
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44061