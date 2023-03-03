В Україні створено унікальний банк зберігання крові протягом десятиліть

Джерело - Чемпіон.

2 березня в Києві офіційно відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові. Це дозволить зберігати її до 30 років. Проєкт реалізовано в партнерстві Міністерства охорони здоровʼя України, Parimatch Ukraine та Київської міської державної адміністрації.

Під час повномасштабного вторгнення в Україні потреба у донорах крові збільшилась в кілька разів. Окрім недостатньої кількості донорів рідкісних груп, постійно існувала додаткова проблема її збереження і транспортування. Завдяки проєкту Смілива кров в країні вперше з'явився Банк зберігання крові десятиліттями, а отже і логістики за надскладних умов.

Завдяки проєкту Смілива кров лікарі зможуть рятувати життя тисяч пацієнтів і військових з великими втратами крові або рідкісними групами. Інноваційність проєкту у трьох складових:

відтепер в країні зможуть заморожувати та зберігати рідкісні групи крові;

кров зможе зберігатися протягом десятиріч;

стане можливою оперативна логістика за найскладніших умов, наприклад у місця бойових дій для рятування постраждалих військових і цивільних.

Кров за спеціальною технологією змішується з певними компонентами та відправляється в холодильники, також спеціальні, де і може зберігатися до 25-30 років. Усе обладнання - американське, яке наш стратегічний партнер почав розробляти ще під час В'єтнамської війни.

"Раніше еритроцити — надважливий компонент крові, могли зберігати трохи понад місяць — максимум 42 доби. Банк крові дозволить подовжити життя еритроцитів до 30 років. Сьогодні в нас вже працює новітнє спеціальне обладнання, яке може зберігати еритроцити за температури від -80°C та нижче, а також дозволяє заморожувати та розморожувати компоненти крові. Дякуємо, що Parimatch долучається до проєктів з підтримки медицини, це своєю чергою врятує тисячі життів", - сказав в.о. директора міського Центру крові Віталій Демський.

Презентація унікально банку крові викликала чималий інтерес у відомих в Україні людей, а ексдиректор телеканалів Футбол Олександр Денисов долучився до донорства. Також подію відвідали боксер Денис Берінчик, журналісти Ігор Циганик, Олександр Гливинський, Михайло Співаковський і відомий блогер Петро Бампер.

Бути донором крові – це можливість долучитися до порятунку тисяч людей. Особливо важливою стала роль донорів зараз, коли щодня велика кількість людей стає жертвами військової агресії росії. Донором може стати кожна здорова людина віком від 18 років без протипоказань за посиланням.

Проєкт Смілива кров реалізовано на базі Київського міського центру крові за адресою м. Київ, вул. Максима Берлинського, 12.