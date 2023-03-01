Гутцайт залишив посаду президента федерації фехтування України

У федерації фехтування України новий президент

Відбулася позачергова Конференція Федерації фехтування України, яку було скликано у зв’язку зі складанням Вадимом Гутцайтом повноважень президента федерації.

Про це повідомляє ФФУ.

Новим президентом став Михайло Ілляшев, якого обрали одноголосно. Термін його повноважень - 4 роки.

Також в ході засідання учасники заслухали звіт Вадима Гутцайта про діяльність федерації з 2 грудня 2021 року по 28 лютого 2023 року і одноголосно визнали роботу керівних органів задовільною.

У листопаді 2022 року Гутцайт очолив Національний олімпійський комітет України.