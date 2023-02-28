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Амосов: У мене був дуже довгий тренувальний табір

Сьогодні 22:55 193 0
Українець розповів про свою підготовку до бою
Амосов: У мене був дуже довгий тренувальний табір
#Ярослав Амосов

Джерело - Чемпіон.

Український чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов (27-0) мав велику мотивацію на другий бій проти Логана Сторлі (14-2).

Про це заявив сам спортсмен.

"Мій останній тиждень перед боєм був великою мотивацією для мене. Я бачив багато фотографій, пригадував те, що сталося.

Люди кожного разу питали мене, як я почуваюся. Зараз Україні дуже важко. Я хотів присвятити цю перемогу Україні.

У мене був дуже довгий тренувальний табір - 9 місяців. Я активно тренувався, бо не знав, коли Bellator призначить мій наступний бій.

Я мав проблеми з візою. Моя американська віза закінчилася, я відкрив нову й передав до Американського дому. 5,5 місяців я чекав на новий паспорт та нову візу. 

Тепер, після бою, я розумію, що бій відбувся, мій табір закінчився. Я щасливий. Моя команда склала мені дуже гарний план на бій, ми зробили все, що можливе", - сказав Амосов.

Нагадаємо український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов (27-0-0) впевнено захистив титул чемпіона світу в напівсередній вазі в межах Bellator 291 у двобої проти американця Логана Сторлі (14-2-0).

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