Україна назвала склад на етап Кубка світу

Джерело - Чемпіон.
У лижній акробатиці відбудеться етап Кубка світу у швейцарському Енгадіні.
Поточний сезон Кубка світу вже приніс збірній України п'ять нагород. Серед них - одне "золото", яке Дмитро Котовський на додачу до "срібла" й "бронзи" здобув на етапі в Дір Веллі. Ще одразу дві медалі бронзового ґатунку на свій рахунок записала Анастасія Новосад.
Склад України на етап Кубка світу в Енгадіні
Чоловіки: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Володимир Кушнір, Максим Кузнєцов, Захар Максимчук, Ян Гаврюк
Жінки: Анастасія Новосад, Ольга Полюк, Анастасія Гасюк, Ангеліна Брикіна
Етап Кубка світу відбудеться 5 березня.