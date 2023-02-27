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Україна назвала склад на етап Кубка світу

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Україна назвала склад на перший після ЧС-2023 етап Кубка світу з лижної акробатики
Україна назвала склад на етап Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

У лижній акробатиці відбудеться етап Кубка світу у швейцарському Енгадіні.

Поточний сезон Кубка світу вже приніс збірній України п'ять нагород. Серед них - одне "золото", яке Дмитро Котовський на додачу до "срібла" й "бронзи" здобув на етапі в Дір Веллі. Ще одразу дві медалі бронзового ґатунку на свій рахунок записала Анастасія Новосад.

Склад України на етап Кубка світу в Енгадіні

Чоловіки: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Володимир Кушнір, Максим Кузнєцов, Захар Максимчук, Ян Гаврюк

Жінки: Анастасія Новосад, Ольга Полюк, Анастасія Гасюк, Ангеліна Брикіна

Етап Кубка світу відбудеться 5 березня.

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