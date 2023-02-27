Збірна України оголосила заявку на матчі з Польщею та Нідерландами

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оприлюднив заявку на товариський матч із Польщею та поєдинок основного раунду європейської кваліфікації чемпіонату світу-2024 проти Нідерландів.

Збірна України з футзалу оголосила заявку на товариський поєдинок з Польщею та гру основного раунду кваліфікації чемпіонату світу-2024 зі збірною Нідерландів.

Про це повідомляє УАФ.

Збірна України з футзалу:

Воротарі: Юрій Савенко (Ураган), Олександр Сухов (ХІТ).

Польові гравці: Петро Шотурма, Данило Абакшин, Ігор Корсун, Артем Фаренюк, Микола Микитюк (всі – Ураган), Михайло Зварич, Сергій Малишко, Віталій Радевич (всі – Енергія), Євген Сірий, Ігор Чернявський (обидва – ХІТ), Андрій Мельник (CLUST), Ярослав Лебідь (Космос, Естонія).

Матч проти Польщі наша збірна зіграє 3 березня у місті Колобжег. Поєдинок відбору ЧС-2024 зі збірною Нідерландів відбудеться 8 березня у місті Алмері.