Ковтун виграв золоту медаль на етапі Кубка світу у Німеччині

Джерело - Чемпіон.
Український гімнаст Ілля Ковтун посів 1-е місце у вправах на паралельних брусах на етапі Кубка світу, що відбувся у німецькому Коттбусі.
За виступ 19-річний уродженець Черкас отримав від суддів 15,366 бала. Він на одну десяту бала випередив італійця Маттео Левантезі, який стільки ж виграв у філіппінця Карлоса Юло.
Кубок світу зі спортивної гімнастики
Коттбус (Німеччина)
Паралельні бруси
26 лютого
1. Ілля Ковтун (Україна) - 15,366
2. Маттео Левантезі (Італія) - 15,266
3. Карлос Юло (Філіппіни) - 15,166