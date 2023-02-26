Головне
Амосов феєрично повернуся в октагон: українець домінував у бою про Сторлі, не дав супернику жодного шансу та захистив титул чемпіона
Сьогодні 14:15 392
Ковтун виграв золоту медаль на етапі Кубка світу у Німеччині
Сьогодні 19:25 71
Динамо зіграло внічию в останньому контрольному матчі
Сьогодні 17:54 225
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів
Сьогодні 09:14 4145
Амосов знищив Сторлі в 5 раундах: огляд чемпіонського бою
Сьогодні 08:15 760
Амосов: Я хочу сказати дякую українській армії
Сьогодні 02:07 465
Амосов декласував Сторлі та захистив титул чемпіона світу Bellator
Сьогодні 01:57 2049 1
Амосов - Сторлі - бій за звання чемпіона світу Bellator - Як це було
Сьогодні 01:55 2668
Реал та Атлетіко розписали мирову в дербі: Результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:59 679
Арсенал із Зінченком здолав Лестер, Евертон з Миколенком поступився Астон Віллі: Результати матчів АПЛ
Вчора 23:37 1939
Прямі трансляції

Ковтун виграв золоту медаль на етапі Кубка світу у Німеччині

Сьогодні 19:25 71 0
Українець отримав від суддів 15,366 бала
Ковтун виграв золоту медаль на етапі Кубка світу у Німеччині
#Ілля Ковтун

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Ілля Ковтун посів 1-е місце у вправах на паралельних брусах на етапі Кубка світу, що відбувся у німецькому Коттбусі.

За виступ 19-річний уродженець Черкас отримав від суддів 15,366 бала. Він на одну десяту бала випередив італійця Маттео Левантезі, який стільки ж виграв у філіппінця Карлоса Юло.

Кубок світу зі спортивної гімнастики 
Коттбус (Німеччина)
Паралельні бруси
26 лютого

1. Ілля Ковтун (Україна) - 15,366

2. Маттео Левантезі (Італія) - 15,266

3. Карлос Юло (Філіппіни) - 15,166

Коментарі ()
Популярне зараз
14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 2979
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів 4145
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 21435
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати 11226
Амосов - Сторлі - бій за звання чемпіона світу Bellator - Як це було Амосов - Сторлі - бій за звання чемпіона світу Bellator - Як це було 2668
Мудрик знову розриває на тренуванні Челсі: партнери просто не встигають за українцем - ВІДЕО Мудрик знову розриває на тренуванні Челсі: партнери просто не встигають за українцем - ВІДЕО 7628
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 64932
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18036
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 5663
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 7773 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 27600
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 33824