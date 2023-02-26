Ковтун виграв золоту медаль на етапі Кубка світу у Німеччині

Українець отримав від суддів 15,366 бала

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Ілля Ковтун посів 1-е місце у вправах на паралельних брусах на етапі Кубка світу, що відбувся у німецькому Коттбусі.

За виступ 19-річний уродженець Черкас отримав від суддів 15,366 бала. Він на одну десяту бала випередив італійця Маттео Левантезі, який стільки ж виграв у філіппінця Карлоса Юло.

Кубок світу зі спортивної гімнастики

Коттбус (Німеччина)

Паралельні бруси

26 лютого

1. Ілля Ковтун (Україна) - 15,366

2. Маттео Левантезі (Італія) - 15,266

3. Карлос Юло (Філіппіни) - 15,166