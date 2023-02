Амосов феєрично повернуся в октагон: українець домінував у бою про Сторлі, не дав супернику жодного шансу та захистив титул чемпіона

Джерело - Чемпіон.

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов феєрично повернувся в клітку після майже дворічної паузи. Представник Ірпеня декласував американця Логана Сторлі та вперше захистив титул Bellator у напівсередній вазі.

Напередодні бою

Перед поєдинком саме український спортсмен був фаворитом чемпіонського двобою у букмекерів, проте фахівці очікували конкурентний бій. Коефіцієнт на перемогу українця був 1,46, на перемогу Сторлі - 2,6. Звісно було незрозуміло, у якому психологічному стані український чемпіон підійде до бою. Нагадаємо, з початком російського військового вторгнення в Україну Амосов вступив до лав ТРО і брав участь у визволенні рідного Ірпеня від російської наволочі.

Сталося не так, як гадалося...

Бій під знаком домінанти

Амосов вийшов у октагон під пісню "Додому" (KALUSH feat Skofka), чим безперечно порадував і ще більше зарядив власних уболівальників у Дубліні та біля екранів телевізорів.

Найсильнішою стороною американця є боротьба, Амосов - більш універсальний боєць з потужною ударною міццю.

З першого раунду Амосов проводив потужні ударні серії й стало зрозуміло, що єдиний шанс американця - задушливий прийом. Приємно, що відбувалося це скандування трибун: "Слава ЗСУ!".

Для цього йому потрібно було переводити бій у партер, але з 13 спроб тейкдауну Амосов жодного разу не дозволив Сторлі бодай натякнути на прохід у ноги. Також вражає перевага за влучними ударами - 266:103.

Кілька разів Амосов був дуже близький до завершення бою достроково, однак до честі Сторлі - він вийстояв.

Перші слова після бою

"Українські люди, я люблю вас, мій народе. 1 рік, це почалося 1 рік тому божевільний путін почав війну в моїй країні. Він хоче вбивати українців. Я хочу сказати дякую українській армії, дякую усім хто допомагає нам. Будь ласка, не забувайте про те, що відбувається, бо сьогодні цей божевільний атакує Україну, але ми не знаємо, що він зробить завтра", - сказав Амосов.

Світ ММА у захваті від камбеку

Феєричне повернення українського чемпіона викликало чималий резонанс у дописувачів соціальних мереж.

"Сьогодні було багато цікавого, але видатним виступом мав бути Амосов. Він справді переважав суперника, виглядав сильніше, ніж будь-коли, що неймовірно, оскільки більшу частину 2022 року він провів, захищаючи Україну. Безсумнівно, він один із найкращих у цій ваговій категорії", - відзначає відомий у світі ММА журналіст Нік Болдвін.

Також високо оцінили перформанс Амосова й прості уболівальники.

"Ярослав Амосов повернувся в клітку після служби в ЗСУ. Його перші слова після захисту титулу чемпіона світу: "Люблю тебе, український народе. Дякую, Україно". Він повертається в Україну Чемпіоном і служити Батьківщині. Слава Україні", - написав дописувач, на ім'я Тодд Сміт.

А дописувач з нікнеймом MMAMEMESMASTER взагалі вважає Амосова одним із найсильніших самбістів в історії.

"Амосов — один із найвидатніших самбістів усіх часів, він вражає", - зазначає уболівальник.

Рекорд

Статистику Ярослава Амосова вражає - 27 перемог у 27 поєдинках. Далі буде!

Що далі?

Український боєць навіть не натякнув на бажаного суперника в наступному бою.

"Ми маємо запитати великого боса (Скота Кокера, президента Bellator - прим.) щодо наступного опонента", - скромно відзначив чемпіон.

Український непереможний чемпіон ще не зустрічався з 2-м і 3-м номерами рейтингу: Майклом Пейджем і Джейсоном Джексоном відповідно.