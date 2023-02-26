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Амосов: Наступний, хто отримає мій пояс - лише мій син

Сьогодні 10:35 177 0
Українець прокоментував перемогу над Сторлі
Амосов: Наступний, хто отримає мій пояс - лише мій син
#Bellator, #Ярослав Амосов, #Bellator 291, #Логан Сторлі

Джерело - Чемпіон.

Український чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов (27-0) готовий передати титул лише своєму сину.

Про це він заявив після перемоги над американцем Логаном Сторлі (14-2).

"Цей пояс має дуже велику історію. Я думаю, що цей пояс назавжди мій. Наступний, хто його отрмає - це мій син, лише мій син. Як моє обличчя? Я думаю, що моя дружина скаже: "Немає проблем, Ярославе. Ти не бився. Де ти тренувався, де ти був 2 місяці?" - сказав Амосов.

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