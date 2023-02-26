Амосов: Наступний, хто отримає мій пояс - лише мій син

Український чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов (27-0) готовий передати титул лише своєму сину.

Про це він заявив після перемоги над американцем Логаном Сторлі (14-2).

"Цей пояс має дуже велику історію. Я думаю, що цей пояс назавжди мій. Наступний, хто його отрмає - це мій син, лише мій син. Як моє обличчя? Я думаю, що моя дружина скаже: "Немає проблем, Ярославе. Ти не бився. Де ти тренувався, де ти був 2 місяці?" - сказав Амосов.