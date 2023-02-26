Український скелетоніст прокоментував захист титула Амосовим

Джерело - Чемпіон.

Ярослав Амосов (27-0-0) у домінуючому стилі захистив титул чемпіона світу в напівсередній вазі в межах Bellator 291 у двобої проти американця Логана Сторлі (14-2-0).

Про це заявив український скелетоніст Владислав Гераскевич.

"5 раундів тотальної домінаціі від Ярослава Амосова та перемога одностайним рішенням. Сильна промова після бою присвячена повномасштабному вторгненню. Величезна повага та подяка! Слава Україні", - написав Гераскевич.