Сімпсон: Амосов пройшов через пекло і захистив титул - справжній чемпіон

Ярослав Амосов (27-0-0) продемонстрував справжню майстерність, захистивши титул чемпіона світу в напівсередній вазі в межах Bellator 291 у двобої проти американця Логана Сторлі (14-2-0).

Про це заявив журналіст Льюїс Сімпсон.

Yaroslav Amosov just put on an absolute clinic in the #Bellator291 main event.



This man has been through hell the last year protecting his country on the front line in Ukraine. Flying to Dublin to defend his title and help shine a light on what's happening.



