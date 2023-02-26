Сімпсон: Амосов пройшов через пекло і захистив титул - справжній чемпіон

Джерело - Чемпіон.
Ярослав Амосов (27-0-0) продемонстрував справжню майстерність, захистивши титул чемпіона світу в напівсередній вазі в межах Bellator 291 у двобої проти американця Логана Сторлі (14-2-0).
Про це заявив журналіст Льюїс Сімпсон.
"Ярослав Амосов щойно продемонстрував абсолютну майстерність у головному бою Bellator 291. Ця людина пройшла через пекло за останній рік, захищаючи свою країну на лінії фронту в Україні. Прилетів до Дубліна, щоб захистити свій титул і допомогти пролити світло на те, що відбувається. Справжній чемпіон", - написав Сімпсон.
Yaroslav Amosov just put on an absolute clinic in the #Bellator291 main event.— Lewis Simpson (@LewisSimpsonMMA) February 25, 2023
This man has been through hell the last year protecting his country on the front line in Ukraine. Flying to Dublin to defend his title and help shine a light on what's happening.
A true champion. pic.twitter.com/83kQNZSs2i