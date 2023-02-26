Сімпсон: Амосов пройшов через пекло і захистив титул - справжній чемпіон

Ярослав Амосов (27-0-0) продемонстрував справжню майстерність, захистивши титул чемпіона світу в напівсередній вазі в межах Bellator 291 у двобої проти американця Логана Сторлі (14-2-0).

Про це заявив журналіст Льюїс Сімпсон.

"Ярослав Амосов щойно продемонстрував абсолютну майстерність у головному бою Bellator 291. Ця людина пройшла через пекло за останній рік, захищаючи свою країну на лінії фронту в Україні. Прилетів до Дубліна, щоб захистити свій титул і допомогти пролити світло на те, що відбувається. Справжній чемпіон", - написав Сімпсон.