Амосов: Я хочу сказати дякую українській армії

Джерело - Чемпіон.
Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов (27-0-0) подякував українцям після захисту титулу чемпіона світу в напівсередній вазі в межах Bellator 291 у двобої проти американця Логана Сторлі (14-2-0).
Про це він сказав одразу після перемоги.
"Українські люди, я люблю вас, мій народе. 1 рік, це почалося 1 рік тому божевільний Путін почав війну в моїй країні. Він хоче вбивати українців. Я хочу сказати дякую українській армії, дякую усім хто допомагає нам. Будь-ласка, не забувайте про те, що відбувається, бо сьогодні цей божевільний атакує Україну, але ми не знаємо, що він зробить завтра", - сказав Амосов.
Також українець відповів про свого наступного суперника.
"Ми маємо запитати великого боса (Скота Кокера, президента Bellator - прим.) щодо наступного опонента", - підсумував Ярослав.
An emotional victory for Yaroslav Amosov!#Bellator291’s Main Card is LIVE on @showtime!@BellatorMMA #Bellator @YaroslavAmosov pic.twitter.com/4jdD0dwUdK— SHOWTIME SPORTS (@SHOsports) February 25, 2023
Амосов уперше захистив чемпіонський титул. В активі українського бійця - 27 перемог у 27 поєдинках.