Амосов: Я хочу сказати дякую українській армії

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов (27-0-0) подякував українцям після захисту титулу чемпіона світу в напівсередній вазі в межах Bellator 291 у двобої проти американця Логана Сторлі (14-2-0).

Про це він сказав одразу після перемоги.

"Українські люди, я люблю вас, мій народе. 1 рік, це почалося 1 рік тому божевільний Путін почав війну в моїй країні. Він хоче вбивати українців. Я хочу сказати дякую українській армії, дякую усім хто допомагає нам. Будь-ласка, не забувайте про те, що відбувається, бо сьогодні цей божевільний атакує Україну, але ми не знаємо, що він зробить завтра", - сказав Амосов.