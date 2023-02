Амосов: Я хочу сказати дякую українській армії

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов (27-0-0) подякував українцям після захисту титулу чемпіона світу в напівсередній вазі в межах Bellator 291 у двобої проти американця Логана Сторлі (14-2-0).

Про це він сказав одразу після перемоги.

Також українець відповів про свого наступного суперника.

An emotional victory for Yaroslav Amosov!#Bellator291’s Main Card is LIVE on @showtime!@BellatorMMA #Bellator @YaroslavAmosov pic.twitter.com/4jdD0dwUdK