Амосов - Сторлі - бій за звання чемпіона світу Bellator - Як це було

Джерело - Чемпіон.

30-25, 30-25, 30-25 ЯРОСЛАВ АМОСОВ ЗАХИЩАЄ СВІЙ ТИТУЛ!

БІЙ ЗАВЕРШЕНО! Ярослав Амосов провів неймовірний поєдинок і має одноголосно перемагати! Очікуємо на рішення судів.

5-раунд: Останній раунд також проходить під диктовку українця. Амосов викидає більше влучних і потужних ударів і впевнено завершає цей поєдинок!

4-раунд: На початку раунду українець мав майже подвійну перевагу в кількості ударів. Намагався у партер перевести бій Сторлі, але знову невдало. Обличчя в крові у американця. Амосов влаштовує побиття в Дубліні!

3-раунд: Амосов класно атакував Сторлі і провів тейкдаун. З-за спини кілька потужних ударів наніс українець! Класні хайкіки наприкінці раунду Амосов провів. Домінація нашого бійця на ногах!

2-раунд: Намагаєтсья Сторлі в ноги стрибати Амосову, але невдало, українець вправно ухиляється і відразу контратакує. Українець має забирати цей раунд у свій актив.

1-раунд: Впевненіше на ногах працює Амосов, більше прямих ударів пропускає американець. У Сторлі помітне розсічення на правому оці. Раунд за українцем!

Бій розпочався!

Ярослав Амосов з'являється на арені!

Виходить Логан Сторлі і прямує до октагону!

На нас очікує головна подія. Чемпіонський бій Амосов - Сторлі!

Джеремі Кеннеді перемагає одноголосним рішенням суддів і претендує на чемпіонський бій.

На нас очікує останній поєдинок напередодні головної події. Карвальо Педро проведе бій з Кеннеді Джеремі.

Логан нокаутував Куїллі!

Залишилося два бої до головної події вечору. Наразі Пітер Куїллі та Брюс Логан розпочали свій поєдинок.

Шинейд Кавана одноголосним рішенням суддів здобуває перемогу після річної

Шинейд Кавана протистоїть Джаней Хардінг у наступному поєдинку!

Кіаран Кларк перемагає одноголосним рішенням суддів!

Чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) привітав Дмитра Гриценка (8-0) з успішним дебютом на Bellator 291.

Незабаро розпочнетсья мейн-івент. Ірландець Кіран Кларк зустрінеться з греком Леонардо Сінісом.

Українець Дмитрій Гриценко (8-0) здолав італійського бійця Даніеле Скатіцці (12-7) в андеркарді.

Чинний чемпіон світу в напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) захищатиме титул проти американця Логана Сторлі (14-1) в межах головного бою основного карду Bellator 291.

Поєдинок відбудеться у суботу, 25 лютого, в Дубліні (Ірландія). Орієнтовний початок - о 23:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.

Пряма відеотрансляція - безплатно на медіасервісі MEGOGO на каналі "MEGOGO Гонг" та в розділі "Спорт". Також медіасервіс покаже усі бої основного карду.

Нагадаємо, 21 грудня 2022 року Амосов відібрав чемпіонський пояс у Дугласа Ліми. Перший захист титулу було заплановано на травень 2022-го в бою протистоянні з Майклом Пейджем, проте представник України відмовився від поєдинку через те, що захищав своє рідне місто Ірпінь в лавах місцевої територіальної оборони й допомагав деокуповувати Київську область від російських військових.

У грудні 2020 року Амосов уже перемагав Сторлі роздільним рішенням суддів.