Амосов - Сторлі - бій за звання чемпіона світу Bellator - Як це було

Джерело - Чемпіон.
30-25, 30-25, 30-25 ЯРОСЛАВ АМОСОВ ЗАХИЩАЄ СВІЙ ТИТУЛ!
БІЙ ЗАВЕРШЕНО! Ярослав Амосов провів неймовірний поєдинок і має одноголосно перемагати! Очікуємо на рішення судів.
5-раунд: Останній раунд також проходить під диктовку українця. Амосов викидає більше влучних і потужних ударів і впевнено завершає цей поєдинок!
4-раунд: На початку раунду українець мав майже подвійну перевагу в кількості ударів. Намагався у партер перевести бій Сторлі, але знову невдало. Обличчя в крові у американця. Амосов влаштовує побиття в Дубліні!
We are looking at one of the greatest Championship showings EVER from @YaroslavAmosov!— BellatorMMA (@BellatorMMA) February 25, 2023
📺 #Bellator291 LIVE | @SHOsports | @BBCiPlayer | @VMSportIE pic.twitter.com/5sM6aA9Sf4
3-раунд: Амосов класно атакував Сторлі і провів тейкдаун. З-за спини кілька потужних ударів наніс українець! Класні хайкіки наприкінці раунду Амосов провів. Домінація нашого бійця на ногах!
2-раунд: Намагаєтсья Сторлі в ноги стрибати Амосову, але невдало, українець вправно ухиляється і відразу контратакує. Українець має забирати цей раунд у свій актив.
1-раунд: Впевненіше на ногах працює Амосов, більше прямих ударів пропускає американець. У Сторлі помітне розсічення на правому оці. Раунд за українцем!
Бій розпочався!
Ярослав Амосов з'являється на арені!
Виходить Логан Сторлі і прямує до октагону!
На нас очікує головна подія. Чемпіонський бій Амосов - Сторлі!
Джеремі Кеннеді перемагає одноголосним рішенням суддів і претендує на чемпіонський бій.
☠️ @JeremyKennedyWC wants @PatricioPitbull NEXT!— BellatorMMA (@BellatorMMA) February 25, 2023
📺 #Bellator291 LIVE | @SHOsports | @BBCiPlayer | @VMSportIE pic.twitter.com/NTI0s6d1UH
На нас очікує останній поєдинок напередодні головної події. Карвальо Педро проведе бій з Кеннеді Джеремі.
Логан нокаутував Куїллі!
🔥 @BryceLogan23 gets the takedown on @peterqueally.— BellatorMMA (@BellatorMMA) February 25, 2023
📺 #Bellator291 LIVE | @SHOsports | @BBCiPlayer | @VMSportIE pic.twitter.com/8VSu7UHMyT
Залишилося два бої до головної події вечору. Наразі Пітер Куїллі та Брюс Логан розпочали свій поєдинок.
Шинейд Кавана одноголосним рішенням суддів здобуває перемогу після річної
👊 More success in the striking department for @sineadkavanagh0!— BellatorMMA (@BellatorMMA) February 25, 2023
📺 #Bellator291 LIVE | @SHOsports | @BBCiPlayer | @VMSportIE pic.twitter.com/A7LzlE8hf1
Шинейд Кавана протистоїть Джаней Хардінг у наступному поєдинку!
Our very own @AmandaGuerraCBS previews Kavanagh vs. Harding.— BellatorMMA (@BellatorMMA) February 25, 2023
📺 #Bellator291 LIVE | @SHOsports | @BBCiPlayer | @VMSportIE pic.twitter.com/T74UGT1PJS
Кіаран Кларк перемагає одноголосним рішенням суддів!
1️⃣5️⃣ minutes of 𝗣𝗨𝗥𝗘 dominance. Take a bow @CiaranClarke1.— BellatorMMA (@BellatorMMA) February 25, 2023
📺 #Bellator291 LIVE | @SHOsports | @BBCiPlayer | @VMSportIE pic.twitter.com/H8yKAN4yvY
Чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) привітав Дмитра Гриценка (8-0) з успішним дебютом на Bellator 291.
Незабаро розпочнетсья мейн-івент. Ірландець Кіран Кларк зустрінеться з греком Леонардо Сінісом.
Українець Дмитрій Гриценко (8-0) здолав італійського бійця Даніеле Скатіцці (12-7) в андеркарді.
Чинний чемпіон світу в напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) захищатиме титул проти американця Логана Сторлі (14-1) в межах головного бою основного карду Bellator 291.
Поєдинок відбудеться у суботу, 25 лютого, в Дубліні (Ірландія). Орієнтовний початок - о 23:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.
Пряма відеотрансляція - безплатно на медіасервісі MEGOGO на каналі "MEGOGO Гонг" та в розділі "Спорт". Також медіасервіс покаже усі бої основного карду.
Нагадаємо, 21 грудня 2022 року Амосов відібрав чемпіонський пояс у Дугласа Ліми. Перший захист титулу було заплановано на травень 2022-го в бою протистоянні з Майклом Пейджем, проте представник України відмовився від поєдинку через те, що захищав своє рідне місто Ірпінь в лавах місцевої територіальної оборони й допомагав деокуповувати Київську область від російських військових.
У грудні 2020 року Амосов уже перемагав Сторлі роздільним рішенням суддів.