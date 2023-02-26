Головне
Амосов декласував Сторлі та захистив титул чемпіона світу Bellator
Сьогодні 01:57 255
Амосов: Я хочу сказати дякую українській армії
Сьогодні 02:07 93
Амосов - Сторлі - бій за звання чемпіона світу Bellator - Як це було
Сьогодні 01:55 1943
Реал та Атлетіко розписали мирову в дербі: Результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:59 501
Арсенал із Зінченком здолав Лестер, Евертон з Миколенком поступився Астон Віллі: Результати матчів АПЛ
Вчора 23:37 1483
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Вчора 23:06 10888
Зінченко - другий найкращий гравець матчу Лестер - Арсенал
Вчора 20:39 714
Гриценко переміг Скаттіці одноголосним рішенням судів
Вчора 19:12 537
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Вчора 18:09 2345
Тренер Борнмута: Відновлення Забарного займе десь 2-4 тижні
Вчора 17:41 286
Прямі трансляції

Амосов - Сторлі - бій за звання чемпіона світу Bellator - Як це було

Сьогодні 01:55 1943 0
Амосов - Сторлі - бій за звання чемпіона світу Bellator - Як це було
#Ярослав Амосов, #Bellator 291, #Логан Сторлі

Джерело - Чемпіон.

30-25, 30-25, 30-25 ЯРОСЛАВ АМОСОВ ЗАХИЩАЄ СВІЙ ТИТУЛ!

БІЙ ЗАВЕРШЕНО! Ярослав Амосов провів неймовірний поєдинок і має одноголосно перемагати! Очікуємо на рішення судів.

5-раунд: Останній раунд також проходить під диктовку українця. Амосов викидає більше влучних і потужних ударів і впевнено завершає цей поєдинок!

4-раунд: На початку раунду українець мав майже подвійну перевагу в кількості ударів. Намагався у партер перевести бій Сторлі, але знову невдало. Обличчя в крові у американця. Амосов влаштовує побиття в Дубліні!

3-раунд: Амосов класно атакував Сторлі і провів тейкдаун. З-за спини кілька потужних ударів наніс українець! Класні хайкіки наприкінці раунду Амосов провів. Домінація нашого бійця на ногах!

2-раунд: Намагаєтсья Сторлі в ноги стрибати Амосову, але невдало, українець вправно ухиляється і відразу контратакує. Українець має забирати цей раунд у свій актив.

1-раунд: Впевненіше на ногах працює Амосов, більше прямих ударів пропускає американець. У Сторлі помітне розсічення на правому оці. Раунд за українцем!

Бій розпочався!

Ярослав Амосов з'являється на арені!

Виходить Логан Сторлі і прямує до октагону!

На нас очікує головна подія. Чемпіонський бій Амосов - Сторлі!

Джеремі Кеннеді перемагає одноголосним рішенням суддів і претендує на чемпіонський бій.

На нас очікує останній поєдинок напередодні головної події. Карвальо Педро проведе бій з Кеннеді Джеремі.

Логан нокаутував Куїллі!

Залишилося два бої до головної події вечору. Наразі Пітер Куїллі та Брюс Логан розпочали свій поєдинок.

Шинейд Кавана одноголосним рішенням суддів здобуває перемогу після річної

Шинейд Кавана протистоїть Джаней Хардінг у наступному поєдинку!

Кіаран Кларк перемагає одноголосним рішенням суддів!

Чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) привітав Дмитра Гриценка (8-0) з успішним дебютом на Bellator 291.

Незабаро розпочнетсья мейн-івент. Ірландець Кіран Кларк зустрінеться з греком Леонардо Сінісом.

Українець Дмитрій Гриценко (8-0) здолав італійського бійця Даніеле Скатіцці (12-7) в андеркарді.

Чинний чемпіон світу в напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) захищатиме титул проти американця Логана Сторлі (14-1) в межах головного бою основного карду Bellator 291.

Поєдинок відбудеться у суботу, 25 лютого, в Дубліні (Ірландія). Орієнтовний початок - о 23:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.

Пряма відеотрансляція - безплатно на медіасервісі MEGOGO на каналі "MEGOGO Гонг" та в розділі "Спорт". Також медіасервіс покаже усі бої основного карду.

Нагадаємо, 21 грудня 2022 року Амосов відібрав чемпіонський пояс у Дугласа Ліми. Перший захист титулу було заплановано на травень 2022-го в бою протистоянні з Майклом Пейджем, проте представник України відмовився від поєдинку через те, що захищав своє рідне місто Ірпінь в лавах місцевої територіальної оборони й допомагав деокуповувати Київську область від російських військових.

У грудні 2020 року Амосов уже перемагав Сторлі роздільним рішенням суддів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик знову розриває на тренуванні Челсі: партнери просто не встигають за українцем - ВІДЕО Мудрик знову розриває на тренуванні Челсі: партнери просто не встигають за українцем - ВІДЕО 3147
Рівно 5 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA Рівно 5 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA 4599
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 60516 1
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 21215
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати 10888
Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади 8332
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 19267
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 23974
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 71931 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 755
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 28374
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 64865