Амосов - Сторлі - бій за звання чемпіона світу Bellator - Як це було

30-25, 30-25, 30-25 ЯРОСЛАВ АМОСОВ ЗАХИЩАЄ СВІЙ ТИТУЛ!

БІЙ ЗАВЕРШЕНО! Ярослав Амосов провів неймовірний поєдинок і має одноголосно перемагати! Очікуємо на рішення судів.

5-раунд: Останній раунд також проходить під диктовку українця. Амосов викидає більше влучних і потужних ударів і впевнено завершає цей поєдинок!

4-раунд: На початку раунду українець мав майже подвійну перевагу в кількості ударів. Намагався у партер перевести бій Сторлі, але знову невдало. Обличчя в крові у американця. Амосов влаштовує побиття в Дубліні!

We are looking at one of the greatest Championship showings EVER from @YaroslavAmosov!



