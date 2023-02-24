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Амосов: Думаю, що мої кондиції кращі, ніж у Сторлі

Сьогодні 22:05 184 0
Українець розповів про майбутній бій за титул чемпіона Bellator
Амосов: Думаю, що мої кондиції кращі, ніж у Сторлі
#Bellator, #Ярослав Амосов

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) готовий до бою з американцем Логаном Сторлі (14-1).

Про це він розповів напередодні поєдинку.

"Думаю, що мої кондиції кращі, ніж у Сторлі. Він приїхав сюди за 5-7 днів до бою. На мою думку, він матиме проблеми з акліматизацією. Раніше, коли я був аматором, я бився щомісяця. Іноді навіть на кожних вихідних".

  Історія чемпіона з Ірпеня: шлях Ярослава Амосова від війни до захисту чемпіонського титулу Bellator

"Я маю величезний досвід. Мені не подобається битися часто. Три рази на рік - максимум, а краще - два. Але зараз я хочу цього, хочу бути у клітці. Коли ти б'єшся кожні два з половиною місяці, то не встигаєш відновлюватися. Але зараз я готовий", - сказав Амосов.

Амосов - Сторлі - онлайн-трансляція LIVE - бій за звання чемпіона світу Bellator

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