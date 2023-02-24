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Гендиректор NAVI: Хочемо бути клубом, де будуть грати найкращі українські гравці

Сьогодні 17:00 392 0
Гендиректор NAVI: Хочемо бути клубом, де будуть грати найкращі українські гравці
#Navi

Джерело - Dexerto.

Українська кіберспортивна команда NAVI має намір стати клубом, де будуть грати найкращі українські гравці.

Про це розповів генеральний директор "народжених перемагати" Євген Золотарьов.

"Ми хочемо бути клубом, де будуть грати найкращі українські гравці. Водночас ми будуємо глобальний бренд, тож є шанс, що ми будемо розглядати міжнародних гравців у всіх дисциплінах. Відносно скоро проєкти нашої академії можуть стати міжнародними", - сказав Золотарьов.

Раніше Роскомнагляд заблокував сайт української команди NAVI.

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