MEGOGO безкоштовно покаже бій Амосова

Джерело - Чемпіон.

Медіасервіс MEGOGO покаже бій українського чемпіона Bellator у напівсередній вазі Ярослава Амосова (26-0) з американцем Логаном Сторлі (14-1).

Поєдинок відбудеться 25 лютого в рамках турніру Bellator 291 у Дубліні. Початок вечора – о 23.00.

MEGOGO покаже всі бої андеркарту та головну подію. Прямий ефір можна переглянути на каналі "MEGOGO Гонг" та в розділі "Спорт".

Бій Амосова буде безплатним для всіх користувачів сервісу на території України.

Коментатором вечора боїв буде Сергій Лук’яненко.