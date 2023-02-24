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MEGOGO безкоштовно покаже бій Амосова

Сьогодні 15:25 211 0
MEGOGO безкоштовно покаже бій Амосова

Джерело - Чемпіон.

Медіасервіс MEGOGO покаже бій українського чемпіона Bellator у напівсередній вазі Ярослава Амосова (26-0) з американцем Логаном Сторлі (14-1).

Поєдинок відбудеться 25 лютого в рамках турніру Bellator 291 у Дубліні. Початок вечора – о 23.00.

MEGOGO покаже всі бої андеркарту та головну подію. Прямий ефір можна переглянути на каналі "MEGOGO Гонг" та в розділі "Спорт".

Бій Амосова буде безплатним для всіх користувачів сервісу на території України. 

Коментатором вечора боїв буде Сергій Лук’яненко.

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