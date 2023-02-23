Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з легкої атлетики

Україна виступить найменшим складом на Євро з легкої атлетики в приміщенні

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з легкої атлетики назвала заявку на чемпіонат Європи-2023 в приміщенні, що відбудеться у Стамбулі.

Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.

На Євро-2023 у приміщенні буде представлена у шести видах спорту. Найбільше представництво - у стрибках у висоту, де виступлять одразу п'ять легкоатлетів (три - у жіночому, два - у чоловічому турнірах).

Склад збірної України з легкої атлетики на Євро-2023 в приміщенні

Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Левченко, Ірина Геращенко (запас)

Стрибки у висоту, чоловіки: Андрій Проценко, Вадим Кравчук

П'ятиборство: Юлія Лобан

60 метрів з бар'єрами, жінки: Ганна Плотіцина

60 метрів, чоловіки: Станіслав Коваленко

Стрибки з жердиною: Яна Гладійчук

Штовхання ядра: Роман Кокошко

Чемпіонат Європи-2023 в приміщенні відбудеться з 2 до 5 березня у Стамбулі.