Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з легкої атлетики

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з легкої атлетики назвала заявку на чемпіонат Європи-2023 в приміщенні, що відбудеться у Стамбулі.
Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.
На Євро-2023 у приміщенні буде представлена у шести видах спорту. Найбільше представництво - у стрибках у висоту, де виступлять одразу п'ять легкоатлетів (три - у жіночому, два - у чоловічому турнірах).
Склад збірної України з легкої атлетики на Євро-2023 в приміщенні
- Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Левченко, Ірина Геращенко (запас)
- Стрибки у висоту, чоловіки: Андрій Проценко, Вадим Кравчук
- П'ятиборство: Юлія Лобан
- 60 метрів з бар'єрами, жінки: Ганна Плотіцина
- 60 метрів, чоловіки: Станіслав Коваленко
- Стрибки з жердиною: Яна Гладійчук
- Штовхання ядра: Роман Кокошко
Чемпіонат Європи-2023 в приміщенні відбудеться з 2 до 5 березня у Стамбулі.