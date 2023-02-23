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Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з легкої атлетики

Сьогодні 17:12 71 0
Україна виступить найменшим складом на Євро з легкої атлетики в приміщенні
Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з легкої атлетики

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з легкої атлетики назвала заявку на чемпіонат Європи-2023 в приміщенні, що відбудеться у Стамбулі. 

Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.

На Євро-2023 у приміщенні буде представлена у шести видах спорту. Найбільше представництво - у стрибках у висоту, де виступлять одразу п'ять легкоатлетів (три - у жіночому, два - у чоловічому турнірах).

Склад збірної України з легкої атлетики на Євро-2023 в приміщенні

  • Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Левченко, Ірина Геращенко (запас)
  • Стрибки у висоту, чоловіки: Андрій Проценко, Вадим Кравчук
  • П'ятиборство: Юлія Лобан
  • 60 метрів з бар'єрами, жінки: Ганна Плотіцина
  • 60 метрів, чоловіки: Станіслав Коваленко
  • Стрибки з жердиною: Яна Гладійчук
  • Штовхання ядра: Роман Кокошко

Чемпіонат Європи-2023 в приміщенні відбудеться з 2 до 5 березня у Стамбулі.

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