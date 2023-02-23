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Збірна України показала найкращий результат в історії на ЧС з лижної акробатики

Сьогодні 16:27 253 0
Збірна України посіла 5-те місце в медальному заліку. Українці здобули дві бронзові нагороди.
Збірна України показала найкращий результат в історії на ЧС з лижної акробатики

Джерело - Чемпіон.

У грузинському Бакуріані завершився чемпіонат світу з лижної акробатики. 

Спочатку збірна України у складі Анастасії Новосад, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського посіла третє місце у командному турнірі. В останній змагальний день ЧС з лижної акробатики ще одну медаль "синьо-жовтим" принесла Анастасія Новосад, яка виборола "бронзу" в жіночому турнірі.

Ставши бронзовими призерами у командному та жіночому турнірах, збірна України вперше в історії здобула дві медалі на одному чемпіонаті світу та вперше стала призером командного турніру.

Медальний залік ЧС-2023 з лижної акробатики

1. Китай - 3 (1 золота + 1 срібна + 1 бронзова)
2. США - 2 (1 + 1 + 0)
3. Швейцарія - 1 (1 + 0 + 0)
4. Австралія - 1 (0 + 1 + 0)
5. Україна - 2 (0 + 0 + 2)
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