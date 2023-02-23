Збірна України показала найкращий результат в історії на ЧС з лижної акробатики

Збірна України посіла 5-те місце в медальному заліку. Українці здобули дві бронзові нагороди.

Джерело - Чемпіон.

У грузинському Бакуріані завершився чемпіонат світу з лижної акробатики.

Спочатку збірна України у складі Анастасії Новосад, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського посіла третє місце у командному турнірі. В останній змагальний день ЧС з лижної акробатики ще одну медаль "синьо-жовтим" принесла Анастасія Новосад, яка виборола "бронзу" в жіночому турнірі.

Ставши бронзовими призерами у командному та жіночому турнірах, збірна України вперше в історії здобула дві медалі на одному чемпіонаті світу та вперше стала призером командного турніру.

Медальний залік ЧС-2023 з лижної акробатики

1. Китай - 3 (1 золота + 1 срібна + 1 бронзова)

2. США - 2 (1 + 1 + 0)

3. Швейцарія - 1 (1 + 0 + 0)

4. Австралія - 1 (0 + 1 + 0)

5. Україна - 2 (0 + 0 + 2)