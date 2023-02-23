Саладуха: У нас є підтримка, щоб тиснути на росіян персональними санкціями

Джерело - Чемпіон.
Україна буде боротися з російськими спортсменами, які підтримують війну.
Про це розповіла ексчемпіонка світу в потрійному стрибку Ольга Саладуха.
"У нас є підтримка з того приводу, щоб тиснути на них персональними санкціями. Я ініціювала підкомітет, до нас долучились Мінмолодьспорт, МЗС, Офіс президента, Паралімпійський комітет, Олімпійський комітет, Спортивний комітет України, депутати, білоруський фонд спортивної солідарності, спортсмени".
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"РНБО вже прийняла перший список і зараз цей список буде розширюватись - база вже збирається. Там вже понад 200 людей, які відкрито підтримують та кажуть, що йдуть вбивати українців. Тому цим людям не місце в спорті та в цивілізованому суспільстві взагалі", - сказала Саладуха.