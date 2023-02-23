Саладуха: У нас є підтримка, щоб тиснути на росіян персональними санкціями

Джерело - Чемпіон.

Україна буде боротися з російськими спортсменами, які підтримують війну.

Про це розповіла ексчемпіонка світу в потрійному стрибку Ольга Саладуха.

"У нас є підтримка з того приводу, щоб тиснути на них персональними санкціями. Я ініціювала підкомітет, до нас долучились Мінмолодьспорт, МЗС, Офіс президента, Паралімпійський комітет, Олімпійський комітет, Спортивний комітет України, депутати, білоруський фонд спортивної солідарності, спортсмени".

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