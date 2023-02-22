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Збірна України вирвала перемогу у Словаччини у спарингу

Сьогодні 06:33 1088 0
Збірна України вирвала перемогу у Словаччини у спарингу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з футзалу переграла Словаччину в першому спарингу. 

Підопічні Олега Шайтанова виявилися сильнішими за свого суперника у стартовій серії двоматчевого протистояння.

Другий поєдинок між командами відбудеться 22 лютого о 17:30.

Контрольний матч
21 лютого

Словаччина - Україна 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Рибанська, 1:1 - 14 Хомова (авт), 1:2 - 21 Шульга, 2:2 - 36 Валова, 2:3 - 90 Титова

Нереалізовані дабл-пенальті: Тицьякова (38), Валова (40)

Словаччина: Петра Тішлярова – Янка Майтенова, Вікторія Ганкова, Нікола Рибанська (к), Клаудіа Тицьякова – Зіта Банікова, Тамара Гембіцка, Барбора Валова, Сімона Хромова – Янка Юскова, Ванесса Дунайска, Шарлота Кундрава, Зюзана Томчікова, Софія Дупкалова, Софія Валенцінова

Україна: Вікторія Кислова (Анастасія Терех, 14, Наталія Митрофанська, 28) – Юлія Форсюк (к), Ксенія Гриценко, Анна Шульга, Віра Дятел – Юлія Титова, Олександра Скибіна, Поліна Дрозд, Сніжана Воловенко – Таїсія Бабенко, Ірина Дубицька, Марія Васковець.

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