Сарапіна перебралася в Гренобль заради можливості тренуватися

У Франції загинула спортсменка з Кам’янського Валерія Сарапіна.

Про це повідомляє тренер ДЮСШ №1 з академічного веслування Наталя Губа.

19 лютого дівчина потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої і загинула. Мати була поруч з донечкою до останнього подиху.

З початком повномасштабної війни дівчина поїхала до французького міста Гренобль, аби продовжити тренуватися, оскільки в Україні заборонено виходити на воду.

Валерія була дуже талановитою спортсменкою. Вона стала Чемпіонкою та призером чемпіонатів області та України з академічного веслування. Випускниця ДЮСШ №1 Кам’янського.