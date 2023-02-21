Джерело - nashemisto.dp.ua.
У Франції загинула спортсменка з Кам’янського Валерія Сарапіна.
Про це повідомляє тренер ДЮСШ №1 з академічного веслування Наталя Губа.
19 лютого дівчина потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої і загинула. Мати була поруч з донечкою до останнього подиху.
З початком повномасштабної війни дівчина поїхала до французького міста Гренобль, аби продовжити тренуватися, оскільки в Україні заборонено виходити на воду.
Валерія була дуже талановитою спортсменкою. Вона стала Чемпіонкою та призером чемпіонатів області та України з академічного веслування. Випускниця ДЮСШ №1 Кам’янського.