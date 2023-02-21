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У Франції загинула українська спортсменка з академічного веслування

Сьогодні 20:24 370 0
Сарапіна перебралася в Гренобль заради можливості тренуватися
У Франції загинула українська спортсменка з академічного веслування

Джерело - nashemisto.dp.ua.

У Франції загинула спортсменка з Кам’янського Валерія Сарапіна.

Про це повідомляє тренер ДЮСШ №1 з академічного веслування Наталя Губа.

19 лютого дівчина потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої і загинула. Мати була поруч з донечкою до останнього подиху.

З початком повномасштабної війни дівчина поїхала до французького міста Гренобль, аби продовжити тренуватися, оскільки в Україні заборонено виходити на воду.

Валерія була дуже талановитою спортсменкою. Вона стала Чемпіонкою та призером чемпіонатів області та України з академічного веслування. Випускниця ДЮСШ №1 Кам’янського.

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